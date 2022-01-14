На сегодня по всей Украине объявлено штормовое предупреждение.

В Украине на сегодня и завтра, 15 января, объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о мощном ветре и гололедице на дорогах.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"14 января днем в Украине, кроме южной части, порывы ветра 25-27 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в предупреждении.

Также 14-15 января ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах, кроме юга, гололедица. В связи с этим объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода в Украине сегодня

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью -2°, днем +3°, мокрый снег с дождем.

Во Львове в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью 0°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Ривне в пятницу ожидается пасмурная погода, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Тернополе 14 января ночью будет -1°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -3°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Ужгороде столбики термометров покажут -7°...+3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Черновцах в пятницу - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Виннице сегодня будет -1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Житомире в пятницу будет ночью 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -4°, днем +4°, мокрый снег с дождем.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +4°, пасмурно, мокрый снег с дождем.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -7°...+4°, мокрый снег с дождем.

В Одессе 14 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -4°, днем +5°,мокрый снег с дождем.

В Херсоне в пятницу ночью -7°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Николаеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем +5°, мокрый снег с дождем.

В Запорожье температура ночью -8°, днем +3°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Сумах сегодня температура воздуха составит -5°...+2°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем +3°, мокрый снег с дождем.

В Днепре температура ночью будет -7°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег с дождем.

В Симферополе в пятницу будет пасмурно, сплошная облачность, -7°...+5°, мокрый снег с дождем.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +3°, мокрый снег с дождем.

В Северодонецке - будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем +2°, мокрый снег с дождем.

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