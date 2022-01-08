Нераспроданные деревья массово свезли на столичный Минский массив.

В Киеве, где перед Новым годом закрыли почти 30 нелегальных елочных базаров, образовалась "свалка" из нераспроданных новогодних деревьев.

Соответствующее видео опубликовано на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Кладбище елок, которые торгаши не смогли продать. Находится за ЖК "Министерским" на Минском массиве", - говорится в сообщении.

На опубликованной записи можно увидеть сотни деревьев, вероятно, централизованно свезенных на пустырь.

В комментариях многие киевляне ужаснулись увиденным. "Неужели в 21 веке это еще актуально... Рубить живое дерево чтобы один день отпраздновать...?", "Больно на это смотреть", "Изверги!", - написали пользователи сети.

Напомним, ранее в Киевском зоопарке объяснили, почему больше не принимают от населения живые елки на корм животным.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с 4 января 2022 года на базе предприятий "Киевзеленстроя" начали работать 15 пунктов приема новогодних деревьев. Принести елки на утилизацию можно будет в будни с 07:00 до 21:00, до 31 января включительно.

В пунктах утилизации деревья будут измельчать на щепу, которая используется для мульчирования лунок вечнозеленых растений. Зимой мульча защищает почву от промерзания, а в теплое время года помогает сохранить водный баланс и защищает от пересыхания и перегрева.

Известно, что в прошлом году киевляне сдали в пункты утилизации 6,5 тысячи елок.