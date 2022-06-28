Весь экипаж сейчас находится в лечебных учреждениях.

Экипаж автобуса Кракен медицинской бригады "Госпитальеры" попал в ДТП.

Об этом в Facebook написала народный депутат Украины, командир бригады "Госпитальеры" Яна Зинкевич.

"К сожалению, в нашей семье "Госпитальеров" произошло страшное горе. Наш экипаж автобуса Кракен попал в страшное ДТП. Столкнулся с военным КрАЗом", - написала она.

В комментариях она добавила, что у КрАЗа пробилось колесо и он стоял "наполовину на дороге безо всяких осветительных знаков".

В результате аварии одна из медиков погибла.

"Наше солнышко Австрийка после 30 минут борьбы за жизнь, к сожалению, умерла. Она получила повреждение головы, несовместимое с жизнью", - говорится в посте.

Погибшая медик, по словам Зинкевич, множество лет жила за границей и жила обеспечено, но "по зову сердца вернулась в Украину, чтобы спасать раненых".

Также в ДТП пострадал травматолог Коринф, гражданин Греции. Он получил сложную травму руки, в результате чего его правая кисть ампутирована. Он уже не сможет работать по специальности.

"Анестезиолог Катя получила тяжелые повреждения ног. Это был первый день ее ротации. Анестезист Док, нейрохирург Юзик и водитель Алекс получили повреждения средней степени. Весь экипаж сейчас находится в лечебных учреждениях, и после будет проходить реабилитацию", - добавила Зинкевич.

Прощание с Австрийкой и молебен пройдут в Михайловском соборе в четверг, 30 июня, в 12.30 и Байковом кладбище в 14.30.

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