ДТП произошло с участием Audi, которой управлял иностранец.

На Одещине в ДТП погибла 15-летняя девочка. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.

По предварительным данным, на трассе Киев-Одесса, возле села Воробиевка, 52-летний иностранец, направляясь на Audi в сторону Одессы, не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "ВАЗ", который двигался в попутном направлении. В салоне этой машины была семья из Березовского района – муж с женой 61-го и 62-х лет, а также их 15-летняя дочь.

"Ребенок погиб. Его родители с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу. Гражданину иностранного государства медицинскую помощь оказали на месте аварии", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа. Устанавливается полная картина событий. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, на трассе Киев-Чоп украинские военные попали в смертельное ДТП. В аварии погиб 22-летний военнослужащий.

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