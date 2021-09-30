Мужчина не смог проехать мимо пожара, в котором могли погибнуть люди.

В Херсоне неравнодушный таксист спас от смерти маленького мальчика и его маму. Женщина вместе с ребенком едва не сгорели заживо - в их доме начался пожар, однако они спали и ни о чем не подозревали. К счастью, рядом проезжал мужчина.

Об инциденте, который чудом не закончился трагедией, сообщает издание "Новый день".

Так, женщина и ее сын спали у себя дома, в многоквартирной одноэтажке на улице Филиппа Орлика. Ночью в электропроводке дома произошло замыкание, из-за чего загорелся телевизор, который стоял у окна. Начался пожар, однако мать и ее ребенок не проснулись.

Возле дома примерно в 01.00 ехал таксист. Он увидел огонь и дым в окне квартиры и сразу понял, что там могут находиться люди. Неравнодушный мужчина не смог проехать мимо и остановил авто. Он начал изо всех сил стучать в двери и окна, чтобы разбудить людей.

Женщина проснулась, она и ее сын спали в дальней комнате, поэтому не почувствовали запаха дыма. Таксист вызвал скорую помощь и пожарных. Лишь когда мужчина удостоверился, что с людьми все в порядке, он уехал.

Читайте такжеВ Каменском мужчина задушил знакомого пенсионера, ограбил дом, а тело спрятал в подвале"В пресс-центре ГУ ГСЧС "Новому дню" подтвердили, что оперативная реакция таксиста действительно сыграла ключевую роль в спасении двух людей. Прибыв на место, спасатели вывели из квартиры женщину, которая уже стояла под дверью, очевидно, не решаясь оставить ее без сына. Мальчика один из спасателей вынес на руках", - сообщили в издании.

7-летнего мальчика и его мать забрали в больницу. Сейчас их жизни ничего не угрожает, однако во время пожара они наглотались дыма.

К счастью, пожар быстро потушили. Пламя не успело распространиться по всей квартире. Теперь друзья матери и ее сына ищут таксиста, чтобы поблагодарить за его неравнодушие.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Житомире коп спас женщину, которая передумала прыгать с балкона. Страж порядка успел ухватить ее за руку. Кроме этого, недавно стало известно о пожаре в Одесской области, который едва не забрал у многодетного отца-одиночки дом. Его жилище для развлечения подожгли подростки.

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Автор: Полина Кузенко