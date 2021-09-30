Мужчина случайно травмировал ребенка, узнали журналисты.

В Херсоне 20-летний мужчина делал зарядку, и в это время к нему незаметно подошел его сын, которому не было и года.

Мужчина случайно ударил ребенка ногой по голове, сообщает Telegram-канал "Х*евый Херсон".

По его данным, в результате удара у младенца проломлена голова. Ребенка увезла скорая помощь.

Читайте такжеМать уронила на ребенка телефон: в Харькове от тяжелых травм умер младенец"…Оказалось, что у него (у мальчика – Ред.) проломлена теменная кость. Ребенок чудом выжил…", – отмечается на канале.

Напомним, в начале сентября в Херсоне произошел похожий инцидент – в Суворовском районе города на территории Таврического микрорайона в кафе немного выпивши мужчина уронил своего 2-летнего сына во время танца.

Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у мальчика ушиб головного мозга и подозревали, что есть перелом костей основания свода черепа.

Журналисты выяснили, что после инцидента ребенок находился в тяжелом состоянии.

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Автор: Екатерина Присяжнюк