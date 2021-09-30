В Херсоне 20-летний мужчина делал зарядку, и в это время к нему незаметно подошел его сын, которому не было и года.
Мужчина случайно ударил ребенка ногой по голове, сообщает Telegram-канал "Х*евый Херсон".
По его данным, в результате удара у младенца проломлена голова. Ребенка увезла скорая помощь.
Читайте такжеМать уронила на ребенка телефон: в Харькове от тяжелых травм умер младенец"…Оказалось, что у него (у мальчика – Ред.) проломлена теменная кость. Ребенок чудом выжил…", – отмечается на канале.
Напомним, в начале сентября в Херсоне произошел похожий инцидент – в Суворовском районе города на территории Таврического микрорайона в кафе немного выпивши мужчина уронил своего 2-летнего сына во время танца.
Ребенка госпитализировали. Медики диагностировали у мальчика ушиб головного мозга и подозревали, что есть перелом костей основания свода черепа.
Журналисты выяснили, что после инцидента ребенок находился в тяжелом состоянии.
Вас могут заинтересовать такие новости: