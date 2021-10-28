Активисты взяли под охрану 16-летнюю Лизу Дусик.

16-летнюю харьковчанку Елизавету Дусик, которую ее мать называет знакомой Николая Харьковского, виновного в недавнем смертельном ДТП, взяли под охрану из-за начавших поступать угроз.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".

Девушка пока что является единственной из трех пассажиров злополучного Infiniti, пришедшей в себя после ДТП - 19-летние Валерий Карякин и Михаил Баранов остаются без сознания.

Дусик, которая стала первым свидетелем по делу о ДТП, на перекрестке Одесской и Гагарина, пожаловалась на "угрозы физической расправы за ее показания".

При этом она не указала, от кого именно поступают опасные сообщения. В связи с этим активисты "Hunters" и "Нацкорпуса" обеспечили ей охрану.

Смертельное ДТП в Харькове

26 октября 16-летний Николай Харьковский на большой скорости попытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора на машине Infiniti и столкнулся с Chevrolet Aveo - от удара ее 58-летний водитель скончался на месте, а трое пассажиров Infiniti с тяжелыми травмами попали в больницу.

Читайте такжеВсплыло видео с "мажором" из ДТП в Харькове: пил водку и подарил другу пистолетПо данным полиции, он находился на условном сроке наказания за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без удостоверения водителя и превышение допустимой скорости).

27 октября Харьковскому сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Ему грозит до 8 лет тюрьмы

28 октября Киевский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Автор: Станислав Кожемякин