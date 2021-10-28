Ее мать опровергла информацию о том, что они с Харьковским состояли в отношениях.

16-летняя пассажирка Infifniti, попавшего в ДТП в Харькове, рассказала, что за рулем автомобиля находился Николай Харьковский.

Об этом мать Елизаветы Дусик рассказала Newsroom.

По ее словам, в тот вечер дочь сидела на переднем пассажирском сидении Infifniti, сзади были ее друзья - Михаил и Валерий. За рулем был 16-летний Харьковский.

"Конечно, за рулем был он. Мы даже написали показания. Она сидела впереди на пассажирском сиденье рядом с ним", - рассказала Наталья Дусик.

Читайте также"Отец – не олигарх": адвокат 16-летнего водителя Infiniti возразила, что его родители – богачиЖенщина отметила, что ее дочь не состояла в отношениях с Николаем.

"Он ей никакой не парень, как пишут. Из-за этого ей приходят угрозы. Люди думают, что аварию спровоцировал ее парень, потому желают ей смерти. При этом ни сам Николай, ни его семья на контакт не выходили и ничего не просили. Ни помощи, ни угроз от них не было", - рассказала она.

Сегодня Елизавету перевели в областную больницу. У нее перелом ноги.

"На три дня ее уложили на вытяжку. Сейчас пока операции не делают. Вчера я написала в горсовет письмо с просьбой оказать материальную помощь на лечение", - сказала Наталья, отметив, что за эти дни семья потратила на медикаменты уже 8 тысяч гривен.

В то же время Telegram-канал Харьков 1654 сообщал, что девушка жалуется на угрозы физической расправы из-за ее показаний против Харьковского. Общественная организация Hunters и представители Нацкорпуса обеспечили ей круглосуточную охрану.

Смертельное ДТП в Харькове

26 октября 16-летний водитель Infiniti, пытаясь пересечь перекресток проспекта Гагарина и улицы Одесской на красный сигнал светофора, на высокой скорости столкнулся с Chevrolet Aveo. 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti – двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами попали в больницу.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Водителя Infiniti задержали.

По данным полиции, он находился на условном сроке наказания за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести (ч. 1 ст. 122 УК Украины), а в сентябре этого года на него были составлены протоколы об административных правонарушениях (вождение автомобилем без удостоверения водителя и превышение допустимой скорости).

27 октября ему сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

28 октября Киевский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Адвокат Харьковского сказала Общественному, что тот не помнит, был ли он за рулем. Также он якобы не помнит обстоятельств аварии.

Автор: Людмила Жерновская