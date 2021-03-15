«Документы» были распечатаны на цветном принтере, имели одинаковый QR-код.

В Одесской области у двоих иностранцев обнаружили поддельные медицинские справки о прохождении теста на COVID-19.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Белгород-Днестровского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ, инцидент произошел 14 марта в автомобильном пункте пропуска «Староказачье».

Отмечается, что двое граждан Молдовы, которые следовали в Украину на легковом автомобиле Audi, предъявили на контроль паспорта и справки о ПЦР-тестах.

В ходе проверки у пограничников возникли сомнения относительно действительности медицинских справок.

В частности, так называемые документы были распечатаны на цветном принтере, у них был одинаковый QR-код.

«Согласно этим справкам, тест на коронавирус был сделан в 16:00 воскресенья, 14 марта. При этом, путешественники прибыли в пункт пропуска в этот же день – около 14:00», - рассказали в пресс-службе.

В результате иностранцев через границу не пропустили. В Нацполицию направлено сообщение о факте подделки документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины).

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Автор: Лариса Козовая