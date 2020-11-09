Водитель не справился с управлением.

Во Львовской области водитель не справился с управлением и врезался в дерево, а машина просто зависла на стволе.

Читайте такжеВ Польше в ДТП погиб украинецОб этом идёт речь в сюжете ТСН.

Произошло все в городе Дрогобыч во дворе жилого дома. Автомобиль протаранил ограждение и чуть не влетел в дом.

Пострадавших в результате ДТП нет. Машину сняли с дерева с помощью спецтехники.

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Автор: Людмила Жерновская