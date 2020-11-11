BMW с водителем нашли в городе Умань Черкасской области.

Полиция разыскала водителя BMW, из-за которого другой автомобиль вчера вечером наехал на остановку с людьми на проспекте Небесной Сотни в Одессе. Как сообщили журналистам в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 10 ноября поздно вечером полиция разыскала водителя BMW, маневр на дороге которого предположительно спровоцировать ДТП, в котором получили травмы 4 пешехода.

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В частности, перед тем, как водитель на Toyota врезался в остановку, BMW делал разворот налево.

«По словам водителя «Toyota», с этим автомобилем он пытался избежать столкновения, и взял вправо и в результате наехал на остановочный комплекс возле ТРК «Сити-Центр», - сообщили в главке.

Как отмечается, водителя BMW нашли в городе Умань Черкасской области. Он - 50-летний житель Хмельницкой области. С обоими мужчинами проводятся процессуальные действия.

Город Умань расположен примерно в 270 км от Одессы.

Резонансное ДТП в Одессе: что известно

Вечером 10 ноября в Киевском районе Одессы, на проспекте Небесной Сотни - возле ТРЦ «Сити-Центр», автомобиль Toyota врезался в остановку общественного транспорта, где находились люди. Четверых пострадавших, в том числе двух подростков, доставили в больницу.

У водителя, 1971 г. р., какие-либо внешние признаки алкогольного или наркотического опьянения отсутствовали. Иномарка мужчине не принадлежит.

Он пояснил правоохранителям, что, передвигаясь по Небесной Сотни, увидел препятствие (автомобиль BMW) и, чтобы избежать столкновения, «взял вправо». В результате, он выехал на тротуар и врезался в остановочный комплекс.

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Автор: Лариса Козовая