В результате ДТП водитель и пассажирка автомобиля Skoda Favorit погибли.

В Киеве уведомлен о подозрении водитель, который сегодня ночью спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 29-летнего подозреваемого, двигаясь по проспекту Шухевича, протаранил автомобиль Škoda Favorit, который остановился на красный сигнал светофора перед перекрестком.

Вследствие ДТП водитель и пассажирка автомобиля Škoda Favorit погибли.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя Toyota было определено содержание алкоголя в крови 2,05 промилле.

Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Он уведомлен о подозрении (ч.3 ст.286 УК Украины) и ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Юлия Янкевич