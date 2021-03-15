В Киеве уведомлен о подозрении водитель, который сегодня ночью спровоцировал дорожно-транспортное происшествие с двумя погибшими.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.
Согласно материалам следствия, автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 29-летнего подозреваемого, двигаясь по проспекту Шухевича, протаранил автомобиль Škoda Favorit, который остановился на красный сигнал светофора перед перекрестком.
Вследствие ДТП водитель и пассажирка автомобиля Škoda Favorit погибли.
По результатам тестирования прибором Drager у водителя Toyota было определено содержание алкоголя в крови 2,05 промилле.
Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Он уведомлен о подозрении (ч.3 ст.286 УК Украины) и ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
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