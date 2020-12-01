Пострадавших, среди которых есть дети, осмотрели врачи.

В столице вечером в понедельник произошло ДТП с участием автомобиля такси, есть пострадавшие.

Как сообщает "Киев Оперативный", авария произошла на улице Выговского около 20:10.

"Как удалось выяснить, водитель такси на Renault ехал в правом ряду и поворачивал направо. За ним ехал водитель Daewoo, который въехал в Renault, затем в попутный Opel, а уже после этого оказался на встречной полосе, где в лобовую столкнулся с ВАЗ", - говорится в сообщении.

В салоне Daewoo находилась семья с двумя детьми. Их осмотрели врачи - предварительно диагностировали несущественные травмы, после госпитализировали для дальнейшего осмотра. Еще один пострадавший - пожилой водитель ВАЗ, а также пассажирка этого авто, их также осмотрели врачи.

"Водитель Daewoo говорит, что на мгновение отвлекся и тут такое...",- пишет очевидец.

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Автор: Юрий Годован