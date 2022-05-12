Спасатели деблокировали тела погибших из искореженного автомобиля.

На столичной Троещине автомобиль въехал в блокпост на проезжей части дороги, погибли два человека.

Об этом в Facebook информирует Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщение о ДТП на ул. Радунской спасатели получили в 20:39.

"Как оказалось, произошло столкновение автомобиля Ford Focus с конструкцией временно оборудованного блокпосту на проезжей части дороги. Спасатели с помощью гидравлического и электроинструмента деблокировали из искореженного автомобиля тела 2-х мужчин, которые были переданы следственно - оперативной группе для установления причин и обстоятельств данного происшествия", - сообщают в управлении ГСЧС.

Как ранее сообщал УНИАН, на трассе "Киев-Чоп" 3 мая возле села Сытное Дубенского района Ровенской области столкнулись бензовоз, маршрутный автобус и легковушка. В результате аварии погибли 27 человек - двое водителей (микроавтобуса и автобуса) и 24 пассажира.

Среди участников ДТП, в частности, 15 жителей Киевской области (погибших - 14, травмированных - 1); 4 - в Харьковской области (все погибли), 5 - Житомирской области (погибших - 3, травмированных - 5); 4 - Черниговской области (погибших - 1, травмированных - 3).

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