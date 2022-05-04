Личности всех участников смертельной ДТП на Ривненщине установлены, разыскиваются родственники четырех погибших с Киевщины.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.
"Установлены личности всех 38-ми участников ДТП. Сейчас продолжаются поиски родственников четырех погибших из Киевской области", - информирует полиция.
Отмечается, что правоохранители установили места проживания всех пострадавших, среди которых 12 мужчин (6 погибли) и 26 женщин (20 погибших). Среди жертв автокатастрофы - двое 17-летних подростков. Всего в автобусе находилось несколько семей.
Среди участников ДТП, в частности, - 15 жителей Киевской области (погибших - 14, травмированных - 1), 4 - Харьковской (все погибли), 8 - Житомирской (погибших - 3, травмированных - 5), 4 - Черниговской (погибших - 1, травмированных 3).
Напомним, 3 мая на автодороге "Киев-Чоп" недалеко от села Сытное Дубенского района Ривненской области произошло столкновение бензовоза, маршрутного автобуса и легковушки. В ДТП погибли 26 человек: 24 пассажира и двое водителей (микроавтобуса и автобуса).
Позже советник главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко уточнил, что в результате аварии погибли 27 человек.
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