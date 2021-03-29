В Киеве в понедельник, 29 марта, водитель депутата Рады Вадима Ивченко от партии "Батькивщина", который также находился в машине, нарушил правила дорожного движения.
Об этом сообщается в Facebook-группе "Зупини_Лося"
По их данным, нардеп пересек двойную сплошную полосу разметки. В связи с этим автомобиль остановили патрульные.
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В ответ нардеп, как сообщают в паблике, начал грубить сотрудникам полиции и угрожать им.
Сообщается, что Ивченко называл патрульных, которые общались с его водителем, "чертями" и говорил, что их теперь уволят. При этом он снимал все, что происходило, на камеру телефона, а после ушел, перейдя дорогу в неположенном месте.
Водителю нардепа в результате выписали штраф за нарушение ПДД.
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