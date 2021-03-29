По данным СМИ, нардеп пересек двойную сплошную полосу разметки. В связи с этим автомобиль остановили патрульные.

В Киеве в понедельник, 29 марта, водитель депутата Рады Вадима Ивченко от партии "Батькивщина", который также находился в машине, нарушил правила дорожного движения.

Об этом сообщается в Facebook-группе "Зупини_Лося"

По их данным, нардеп пересек двойную сплошную полосу разметки. В связи с этим автомобиль остановили патрульные.

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В ответ нардеп, как сообщают в паблике, начал грубить сотрудникам полиции и угрожать им.

Сообщается, что Ивченко называл патрульных, которые общались с его водителем, "чертями" и говорил, что их теперь уволят. При этом он снимал все, что происходило, на камеру телефона, а после ушел, перейдя дорогу в неположенном месте.

Водителю нардепа в результате выписали штраф за нарушение ПДД.

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Автор: Денис Прядко