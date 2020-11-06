На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства.

В Харькове 6 ноября столкнулись две иномарки, одну из них от удара отбросило в здание остановки общественного транспорта. В результате ДТП пострадали пять человек.

Читайте такжеДТП на Майдане Незалежности: водителю сообщили о подозрении, трое человек в больницеКак сообщает полиция Харьковской области.

Отмечается, что сообщение о дорожно-транспортном происшествии по улице Гвардейцев Широнинцев поступило в полицию в 12:35.

«Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобиля «Honda Civic», который двигался по главной дороге, с «Suzuki Grand Vitara», который выезжал с придомовой территории. От удара транспортное средство «Honda Civic» отбросило в здание остановки общественного транспорта», – сообщили в полиции.

В результате ДТП телесные повреждения получили 28-летний водитель и четверо пассажиров автомобиля «Honda Civic». 79-летний водитель «Suzuki Grand Vitara» от госпитализации отказался.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание согласно санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

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Автор: Катерина Шварц