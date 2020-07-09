У маршрутки отказали тормоза: в Днепре произошло масштабное ДТП (фото)

В результате аварии пострадал 10-летний ребенок.

В Днепре на перекрестке улицы Сечевых Стрельцов со Старокозацкой произошла серьезная авария — столкнулись Mitsubishi, Mazda, Audi и маршрутный автобус № 136.

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Об этом сообщает Информатор.

Известно об одном пострадавшем — 10-летнем мальчике, который находился в одном из автомобилей. Медики осмотрели его на месте, после чего забрали в больницу. Предварительно, серьезных травм ребенок не получил.

По предварительной информации, основанной на словах водителей, у маршрутки отказали тормоза, когда она спускалась по улице Сечевых Стрельцов. Водитель понял это, когда подъезжал к перекрестку. Пытаясь избежать столкновения, начал маневрировать на дороге. Автобус зацепил Mitsubishi, снеся боковое зеркало, после чего врезался в Mazda, которая стояла на светофоре. По инерции последняя врезалась во впереди стоящую Audi.

Как сообщается, авария стала причиной огромной пробки, которая тянется по улице Сечевых Стрельцов.

Разбираться в деталях произошедшего будут правоохранители.

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