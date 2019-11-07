Грузовик без тормозов протаранил десяток авто в Киеве (видео)

Грузовик остановили отбойник и другой грузовик, ехавший впереди.

Вечером 6 ноября в спальном районе столицы грузовик без тормозов смял с десяток машин.

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Это при том, что водитель грузовика, вероятно, пытался избежать столкновения, направил автомобиль на обочину, говорится в сюжете ТСН.

Его остановили отбойник и другой грузовик, ехавший впереди. От мощного удара кабину машины без тормозов разбило.

Очевидцы сообщают о пострадавших с легкими травмами.

Ранее в Киеве двое пьяных мужчин на Honda протаранили автомобиль такси службы Bolt с пассажиром, после чего скрылись.