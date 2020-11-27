В Черновицкой области в результате столкновения грузовика и микроавтобуса погиб 37-летний полицейский, его 25-летняя коллега госпитализирована.
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Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области, столкновение грузового автомобиля MAN и микроавтобуса IVECO произошло сегодня в селе Белоусовка на автодороге в направлении города Новоднестровск.
На месте происшествия правоохранители установили, что во время ДТП травмированы сотрудники Новоднестровского отделения полиции: 37-летний капитан и 25-летняя капрал полиции.
Предварительно полицейские установили, что 35-летний водитель MAN не учел дорожную обстановку, в результате чего прицеп грузовика занесло на встречную полосу движения, где он столкнулся с автомобилем IVECO, которым управлял полицейский.
«В результате столкновения автомобилей водитель IVECO скончался, а 25-летняя пассажирка получила многочисленные телесные повреждения. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии», - говорится в сообщении.
Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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