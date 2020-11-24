В результате ДТП легковой автомобиль зажало между двумя грузовиками.

В Уманском районе Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух грузовиков и легковушки погибли женщина и 7-летний ребенок.

Читайте такжеВ Киевской области во время съемок фильма разбился Ламборгини (фото)Как сообщает сектор коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области, авария произошла сегодня около 08:00 на 545-м километре автодороги "Стрый –Тернополь – Кировоград – Знаменка".

"Между двумя грузовиками зажало легковой автомобиль ЗАЗ Vida. В результате происшествия в легковом автомобиле погибли 2 человека – женщина и ребенок 7 лет", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работают спасатели и правоохранители. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Автор: Светлана Макринская