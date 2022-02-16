Вещественные доказательства подбросили, считают правоохранители.

На Харьковщине полицейские установили местонахождение утраченных вещественных доказательств по делу о ДТП с участием кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

По данным ведомства, чтобы установить местонахождение утраченных вещественных доказательств, полицейские составили перечень сотрудников морга, провели неотложные следственные действия, в том числе обыски и осмотры в его помещении, по адресам проживания работников учреждения, а также в их транспортных средствах.

"15 февраля в орган досудебного расследования от руководства Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы поступило сообщение об обнаружении указанных вещей. Пакет с одеждой погибшего в ДТП мужчины "нашелся" в служебном помещении чугуевского морга", – говорится в сообщении.

Сейчас полицейские отрабатывают записи с камер видеонаблюдения для установления лиц, которые подбросили вещественные доказательства.

"В помещении морга продолжается осмотр места происшествия, проводится отбор образцов ДНК из обнаруженных пакета и вещей, имеющихся папиллярных узоров, а также отпечатков пальцев рук работников Чугуевского районного отдела Харьковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы для установления лиц, причастных к потере вещественных доказательств", – добавили в полиции.

Кроме того, в Харьковское областное бюро судмедэкспертизы направлено требование о проведении служебного расследования для установления лиц, по вине которых произошла потеря вещей потерпевшего.

Напомним, 9 февраля кортеж бизнесмена Александра Ярославского на автодороге "Киев-Харьков-Довжанский" совершил наезд на пешехода. В результате последний погиб. Водитель не остановился и уехал с места аварии.

10 февраля Ярославский покинул территорию Украины.

В тот же день в полицию обратился водитель предприятия, принадлежащего бизнесмену, утверждая, что был за рулем авто, которое сбило пешехода. Полиция подготовила водителю подозрение. Однако впоследствии выяснилось, что в момент аварии он находился в другом месте. В связи с этим ГБР открыло производство по факту привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности (ч. 2 ст. 372) УК.

15 февраля министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил об исчезновении одежды погибшего в результате ДТП мужчины. По данному факту открыли дело по ч. 1 ст. 367 (Служебная халатность) УК.

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