ДТП неподалеку от Киева / скриншот
В сети показали видео масштабного ДТП, произошедшего в пятницу на трассе М-03 Киев-Харьков в Киевской области. Ранее сообщалось, что там перевернулся грузовик с топливом, заблокировав движение.
Запись опубликована на странице dtp.kiev.ua.
"Момент ДТП сегодня на харьковской трассе под Борисполем: движение несколько часов было ограничено, десятки тысяч автомобилей простояли в пробке", - говорится в подписи к видео.
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