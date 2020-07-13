Дважды судим, сбил насмерть женщину: в соцсетях появилась информация о виновнике смертельной аварии под Киевом (видео)

В 2010 году мужчина устроил ДТП, в котором погибла женщина.

За рулем «Мерседеса», который влетел в «Хюндай» на Старобуховской трассе, находился гражданин Украины Антон Желеп 1981 года рождения. Мужчина имеет две судимости и 10 лет назад отсидел за смертельную аварию, в которой погибла женщина.

Читайте такжеНа трассе под Киевом произошло трагическое ДТП: трое погибших, пострадали дети (видео)

Информацию о виновнике трагедии опубликовал «Киев оперативный». У него было две судимости.

«В 2007 году судим по ч.2 ст. 345 УК Украины ( «Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей»). Печерский суд дал ему 4 года с испытательным сроком в 2 года.

В 2010 году по ч.2 ст. 286 УК Украины ( «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение»). Васильковский суд закрыл его на 3 года и 6 месяцев, еще и лишил права вождения на 3 года», – говорится в сообщении.

В комментариях пользователи пишут и о третьей судимости Желепа. Приговор по статье об умышленном легком телесном повреждении вступил в силу в августе прошлого года.

Отмечается, что в 2010 году мужчина устроил ДТП, в котором погибла женщина.

Опубликовано также видео, по всей видимости сделанное с нагрудной камеры полицейского в 2018 году. На нем мужчина конфликтует с окружающими и бъет правоохранителя, после чего его задерживают. Утверждается, что Желеп проживал на улице Тростянецкой в Киеве, и по словам соседей, постоянно был фигурантом скандалов и конфликтов.

Ще про вбивцю Желеп Антон Михайлович, 17.03.1981 року народження. Уродженець м. Шкотово-17 (зараз - Фокіно, РФ),... Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 12 июля 2020 г.

Напомним, в результате ДТП на Старообуховской трасе, которая произошла вечером 12 июля, погибли четверо членов одной семьи, которые ехали в одном авто. Водитель был пьян.

Мужчина работал на даче у владельца Mercedes. За 20 минут после ДТП автомобиль подали в розыск из-за угона. Машина выехала на встречную полосу, перед этим задев Mercedes Sprinter. Драгер водитель легкового "Мерседеса" задул на 1,37 промилле, также имеются признаки наркотического опьянения.

Водій-вбивця проходить тест на Драгері З‘явилося відео проходження тесту на стан сп’яніння водія автомобіля #Mercedes (#AI0999HB). Нагадаємо, загинула сім‘я: батько, мати, дочка та син. Ще один син знаходиться у лікарні. У 2010 році внаслідок ДТП Желепа вже вбив жінку таким самим чином. Відбув покарання і вийшов. Максимальне покарання за цією статтею КК України (ч3 ст 286) - 10 років. У 2030 вийде. Очікуйте. Деталі тут: https://kyivoperativ.info/other/upd-za-kermom-mercedes-ai0999hp-perebuvav-pan-zhelepa-a-m/ Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 12 июля 2020 г.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram