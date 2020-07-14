Гибель семьи под Киевом: виновник ДТП семь раз привлекался к ответственности

На заседании суда Антон Желепа, который 12 июля под Киевом в нетрезвом состоянии на Mercedes врезался в Hyundai, в результате чего погибли четверо человек, отказался от адвоката и не возразил против держания под стражей.

Антон Желепа, подозреваемый в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого 12 июля под Киевом погибли четверо человек, 7 раз привлекался к ответственности за управление авто в нетрезвом состоянии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Милюкова Дарья заявила на заседании Шевченковского райсуда столицы, который избирает меру пресечения Желепе.

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Прокурор отметила, что подозреваемый отказался от защитника.

На вопрос судьи, действительно ли это так, Желепа сказал: "А что защищать? Оно же не вернет".

Прокурор добавила, что подозреваемый совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения, и, с его слов, также наркотического.

Милюкова сообщила, что Желепа является безработным. Он уроженец Приморского края России, а значит может попытаться скрыться от следствия. Также прокурор сказала, что Желепа дважды был судим. В 2010 году - за совершение ДТП, в котором погиб один человек.

Также он судим по ст.345 Уголовного кодекса – умышленное причинение легких телесных повреждений работнику правоохранительного органа и за ч.2 ст.125 - умышленное легкое телесное повреждение.

Кроме того, Милюкова сообщила, что Желепа трижды привлекался к админответственности за насилие в семье и еще 7 раз – по ст.130 КУпАП – управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Учитывая все изложенное прокурор заявила, что считает нецелесообразным назначать Желепе залог как альтернативу содержания в СИЗО.

Когда слово предоставили самому подозреваемому, он заявил, что имеет высшее образование, нигде не работает. Женат, имеет троих детей. Также Желепа полностью согласился с информацией, изложенной прокурором.

"Все, что сказал прокурор, - все правда. Я не буду ничего говорить. Не возражаю против ходатайства", - сказал он.

Также Желепа добавил, что признает свою вину в совершении ДТП.

Сейчас судья удалился в комнату для совещаний принимать решение об избрании Желепі меры пресечения.

Кроме того, прокурор отметила, что подозреваемый был лишен водительского удостоверения и управлял автомобилем без него.

Говоря о сроках расследования дела, Милюкова заметила, что оно продлится более 2 месяцев, поскольку назначено много экспертиз, в том числе токсикологическую, автотехническую, и нужно дождаться выводов этих экспертиз.

Следует также отметить, что пока еще не известно, с какой скоростью двигался автомобиль подозреваемого в момент столкновения, однако сам он сказал журналистам, что ехал со скоростью 180 км в час.

Как сообщал УНИАН, 12 июля на Столичном шоссе под Киевом водитель автомобиля Mercedes на встречной полосе врезался в Hyundai. В результате столкновения погибли водитель Hyundai, его жена и двое детей. Мальчика 2006 года рождения доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас мальчик находится в критическом состоянии в реанимации.

По результатам тестирования прибором Drager у водителя Mercedes определено содержание алкоголя в крови 1,32 промилле.

Ему инкриминируется ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, что повлекло гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Прокуратура просит суд назначить подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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