В результате аварии пострадали шесть человек.

19 марта на трассе «Харьков-Волчанск» столкнулись Tesla и Nissan X-Trail.

Читайте такжеВ Николаеве таксист застрелил новую знакомую ради шести тысяч гривен (фото)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

Около 7:30 в полицию сообщили, что вблизи села Шестаково произошло столкновение между автомобилями Tesla под управлением 58-летнего водителя и Nissan X-Trail под управлением 37-летнего мужчины.

Травмы получили водитель и 36-летний пассажир Tesla - жители Харькова, а также водитель и пассажиры Nissan X-Trail - 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина.

Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

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Автор: Людмила Жерновская