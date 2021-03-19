19 марта на трассе «Харьков-Волчанск» столкнулись Tesla и Nissan X-Trail.
Читайте такжеВ Николаеве таксист застрелил новую знакомую ради шести тысяч гривен (фото)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Харьковской области.
Около 7:30 в полицию сообщили, что вблизи села Шестаково произошло столкновение между автомобилями Tesla под управлением 58-летнего водителя и Nissan X-Trail под управлением 37-летнего мужчины.
Травмы получили водитель и 36-летний пассажир Tesla - жители Харькова, а также водитель и пассажиры Nissan X-Trail - 36-летняя жена и 6-летняя дочь водителя, а также 43-летний мужчина.
Решается вопрос об открытии уголовного производства. Все обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.
Вас также могут заинтересовать новости
- В Тернополе в ДТП попал автомобиль с вакциной от COVID-19 (фото)
- Под Днепром BMW на бешеной скорости сбил девушку: тело отбросило на десятки метров (видео)
- В Хмельницкой области в результате ДТП загорелся военный "КамАЗ": погибли два человека (фото)
- Утреннее ДТП на въезде в Киев: пьяный водитель на светофоре влетел в фуру и погиб (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram