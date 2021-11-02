В Кропивницком 13-летний мальчик упал с седьмого этажа недостроенного здания и получил травму грудной клетки и головы.
Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии, но постепенно ему становилось лучше, говорится в сюжете ТСН.
По предварительным сведениям, мальчик упал с недостроя, когда играл с друзьями.
Читайте такжеВ Днепре девочка упала с 7-го этажа недостроя: стало известно, в каком она состоянииЖурналисты узнали, что после инцидента друзья сбежали, а пострадавшего через несколько часов после падения нашла мать.
Женщина вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчика срочно отвезли в больницу.
"...Медики говорят: постепенно ребенку становится лучше – он уже в сознании, понимает вопросы врачей. Прогнозов медики не дают, но надеются, что его жизнь уже вне угрозы", – отмечается в сюжете.
Ранее стало известно, что в городе Белая Церковь Киевской области 30 октября 16-летний парень после ссоры со своим отчимом из-за бытовых неурядиц прыгнул с моста на дорогу. Юноша упал на лобовое стекло автомобиля и погиб.