Подросток упал с высоты и выжил, но был в тяжелом состоянии, узнали журналисты.

В Кропивницком 13-летний мальчик упал с седьмого этажа недостроенного здания и получил травму грудной клетки и головы.

Пострадавший попал в больницу в тяжелом состоянии, но постепенно ему становилось лучше, говорится в сюжете ТСН.

По предварительным сведениям, мальчик упал с недостроя, когда играл с друзьями.

Читайте такжеВ Днепре девочка упала с 7-го этажа недостроя: стало известно, в каком она состоянииЖурналисты узнали, что после инцидента друзья сбежали, а пострадавшего через несколько часов после падения нашла мать.

Женщина вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. Мальчика срочно отвезли в больницу.

"...Медики говорят: постепенно ребенку становится лучше – он уже в сознании, понимает вопросы врачей. Прогнозов медики не дают, но надеются, что его жизнь уже вне угрозы", – отмечается в сюжете.

Ранее стало известно, что в городе Белая Церковь Киевской области 30 октября 16-летний парень после ссоры со своим отчимом из-за бытовых неурядиц прыгнул с моста на дорогу. Юноша упал на лобовое стекло автомобиля и погиб.

Автор: Екатерина Присяжнюк