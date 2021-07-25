В Днепре умер 4-летний мальчик, который поскользнулся и упал во время игры в фонтане.
Об этом пишет Информатор.
Ребёнка доставили в детскую областную клиническую больницу 23 июля. Сегодня стало известно, что он умер.
Инцидент произошел в сквере "Прибрежный". На видео с камер наблюдения запечатлено, как мальчик бегает в воде, но в какой-то момент поскальзывается и падает.
Читайте такжеВ Николаевской области в доме заживо сгорела старушкаПо данным издания, ребёнок упал на сосок фонтана. Он получил серьезные повреждения в районе промежности.
Мать мальчика сразу подбежала, подняла его на руки и отнесла на скамейку. Там они дождались медиков скорой медицинской помощи.
В детской областной клинической больнице мальчика прооперировали. Медики сутки пытались стабилизировать его состояние, но безуспешно.