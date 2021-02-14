В Киевской области в одном из заведений общественного питания между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку, один из участников выхватил нож и нанес другому ножевые ранения.
Читайте такжеВ Одессе пьяный водитель на Mercedes протаранил жилой дом (фото)Как сообщила пресс-служба полиции Киевщины, происшествие случилось в городе Кагарлык Обуховского района.
Пострадавшего 37-летнего мужчину с тяжелыми телесными повреждениями доставили в больницу.
Правоохранители провели ряд розыскных мероприятий и оперативно задержали злоумышленника, им оказался 33-летний местный житель. Орудие преступления изъято как вещественное доказательство.
Задержанный находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об объявлении ему подозрения в рамках производства по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.
Санкция статьи предусматривает заключение на срок от пяти до восьми лет.
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