Благодаря соседям удалось спасти пятерых детей от 4 до 12 лет.

В селе Дуболуговка на Черниговщине ночью во время пожара погибли два человека, в том числе 2-летний ребенок.

Как сообщили в управлении ГСЧС в области, пожар возник в усадьбе в 1:30. Горел жилой дом и хозяйственное здание. В 6 часов утра его удалось ликвидировать.

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В то же время в пресс-службе ГУ НП Черниговской области уточнили, что в доме проживала семья из восьми человек – родители и шестеро малолетних детей. Семья состояла на учете в коммунальном учреждении "Центр предоставления социальных услуг" Вертиевского сельского совета с января 2020 года.

Как установила следственно-оперативная группа, вечером после употребления спиртных напитков между супругами возникла ссора, и мать ушла из дома. По словам соседей, впоследствии мужчина отправился на ее поиски. В этот момент произошло возгорание в доме.

Благодаря соседям удалось спасти пятерых детей от 4 до 12 лет.

Сейчас с матерью и спасенными детьми работают офицеры ювенальной превенции и полицейский психолог, врачи, соцслужбы.

Правоохранители организовали сбор помощи для пострадавшей семьи - вещи, продукты, предметы первой необходимости. Нежинские полицейские также готовы помочь семье с переездом к родственникам, проживающим в другом селе. Правоохранители устанавливают при каких обстоятельствах произошло возгорание дома и хозяйственного помещения.

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Автор: Ирина Синельник