Факт, что за рулем автомобиля был подросток, также подтверждают свидетели аварии.

Молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила, что за рулем Infiniti во время смертельного ДТП в Харькове 26 октября был несовершеннолетний Николай Харьковский.

Об этом в комментарии ТСН сообщил спикер прокуратуры Харьковской области Дмитрий Чубенко.

Факт, что за рулем автомобиля был подросток, также подтверждают свидетели аварии.

"Экспертизой подтвержден факт того, что за рулем Infiniti находился 16-летний водитель, который имеет статус подозреваемого в смертельном ДТП на проспекте Гагарина произошло 26 октября этого года. В совокупности с допросом свидетелей, которые находились в автомобиле, подтверждается тот факт, что за рулем в момент ДТП находился именно 16-летний водитель", - сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате этого 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения человеком, управляющим транспортным средством, повлекшем смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали и арестовали.

Виновник ДТП признался, что сидел за рулем Infiniti, и извинился у родных погибшего водителя Chevrolet.

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Автор: Виолетта Орлова