Авария произошла 26 октября.

Марина Дегтярь, мать 16-летнего Николая Харьковского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Харькове 26 октября, впервые пообщалась с журналистами.

Женщина вышла на связь из Германии в эфире шоу "Говорит Украина", передает newsroom.kh.ua.

"Мы примем любое решение суда, какое бы оно ни было. Хочу, чтобы закон был одинаков ко всем людям в данной категории преступлений. В интернете пишут, что мы предлагаем кому-то деньги, чтобы кто-то взял на себя вину, это не так. Николай находится в СИЗО без телефона и какой-либо техники. Более того, я не могу передать ему даже кроссовки, потому что не принимают. Поблажек для него никто не делает", – заверила женщина.

По ее словам, перед отъездом в Германию она купила себе подержанный легковой автомобиль и оставила частному мастеру на техобслуживание. Женщина уверяет, что никогда не передавала сыну право управлять машиной.

Читайте такжеМать подозреваемого в смертельном ДТП в Харькове "боится приезжать", а отца в СИЗО не пускают – адвокат"Хотела бы попросить прощения у близких людей этого человека (погибшего в ДТП). Сделаю все возможное, чтобы оказать необходимую помощь этим людям", – добавила она.

Смертельное ДТП в Харькове: подробности

26 октября в Харькове 16-летний водитель Infiniti Николай Харьковский пытался пересечь перекресток проспекта Гагарина и улице Одесская на красный сигнал светофора, но столкнулся с Chevrolet.

В результате этого 58-летний водитель Chevrolet погиб на месте, трое пассажиров Infiniti - двое юношей 19 лет и 16-летняя девушка - с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

16-летнему водителю сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения человеком, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Его задержали и арестовали.

Виновник ДТП признался, что сидел за рулем Infiniti, и попросил прощения у родных погибшего водителя Chevrolet.

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Автор: Катерина Шварц