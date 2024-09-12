Владельцем имущества на побережье является жена члена совета директоров промышленной компании РФ АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".Владельцем имущества на побережье является жена члена совета директоров промышленной компании РФ АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

В Одессе через посредника пытались продать элитную недвижимость, которая принадлежит семье бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации Михаила Дмитриева, находящегося под санкциями за поддержку агрессии РФ. Суд арестовал квартиру, она передана в управление АРМА.

Как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, сейчас передано в АРМА арестованное имущество российского военного деятеля, которое он пытался незаконно продать за 1,5 млн долларов.

По данным следствия, упомянутый высокопоставленный российский военный деятель активно поддерживает агрессивную политику РФ в отношении Украины. Ранее он занимал должности заместителя министра обороны и председателя комитета по военно-техническому сотрудничеству, а сейчас является членом совета директоров оборонной корпорации и государственным советником при министерстве обороны РФ.

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"В декабре 2023 года украинские власти внесли его в санкционный список за причастность к поддержке российской вооруженной агрессии против Украины. В рамках этих санкций были заблокированы все его активы на территории Украины, ограничена возможность проведения торговых операций, а также запрещена передача прав на интеллектуальную собственность", - говорится в сообщении.

Санкционные меры включали блокирование попытки вывода денежных активов из Украины.

В то же время с помощью посредника он попытался продать элитную квартиру в Одессе за 1,5 млн долларов США. Недвижимость - двухуровневый пентхаус площадью в 1012,6 кв. м - находится на морском побережье Одессы, и оформлена на жену этого подсанкционного деятеля. Квартира арестована решением Киевского районного суда Одессы в апреле 2024 года с целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве и предотвращения вывода активов за пределы страны.

Уточняется, что расследование проводится по ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и т.д.).

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Российской Федерации Михаиле Дмитриеве. Сейчас он - действующий член совета директоров промышленной компании РФ АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", государственный советник Министерства обороны РФ 1-го класса, который добавлен в санкционный список Украины в связи с поддержкой вооруженной агрессии РФ.

Элитное имущество россиян за рубежом

Напомним, известные пропагандисты Российской Федерации, которые называют себя патриотами России, владеют безумно дорогой недвижимостью на родине и за рубежом. Так, в расследовании "Можем объяснить" отмечается, что 10 известных телепропагандистов владеют недвижимостью на 2,5 млрд рублей. Среди них - "любимая ведущая Путина" - так называют бессменную ведущую программы "Время" 58-летнюю Екатерину Андрееву. Она одобрила нападение России на Украину, выступала за повышение пенсионного возраста, а также критиковала несогласованные митинги в РФ, игнорируя надуманные поводы этих запретов.

У телеведущего Владимира Соловьева - "домики" в Италии, несколько гигантских квартир в Москве, 600-метровой дом в элитной подмосковной деревне Переделки (такой особняк может стоить до 500 млн рублей), 3-этажная дача в поселке "Мичуринец". По данным расследователей, жена пропагандиста - Эльга Сепп - также владеет 84-метровой квартирой и тому подобное.

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