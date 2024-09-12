В Одессе через посредника пытались продать элитную недвижимость, которая принадлежит семье бывшего заместителя министра обороны Российской Федерации Михаила Дмитриева, находящегося под санкциями за поддержку агрессии РФ. Суд арестовал квартиру, она передана в управление АРМА.
Как сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры, сейчас передано в АРМА арестованное имущество российского военного деятеля, которое он пытался незаконно продать за 1,5 млн долларов.
По данным следствия, упомянутый высокопоставленный российский военный деятель активно поддерживает агрессивную политику РФ в отношении Украины. Ранее он занимал должности заместителя министра обороны и председателя комитета по военно-техническому сотрудничеству, а сейчас является членом совета директоров оборонной корпорации и государственным советником при министерстве обороны РФ.
"В декабре 2023 года украинские власти внесли его в санкционный список за причастность к поддержке российской вооруженной агрессии против Украины. В рамках этих санкций были заблокированы все его активы на территории Украины, ограничена возможность проведения торговых операций, а также запрещена передача прав на интеллектуальную собственность", - говорится в сообщении.
Санкционные меры включали блокирование попытки вывода денежных активов из Украины.
В то же время с помощью посредника он попытался продать элитную квартиру в Одессе за 1,5 млн долларов США. Недвижимость - двухуровневый пентхаус площадью в 1012,6 кв. м - находится на морском побережье Одессы, и оформлена на жену этого подсанкционного деятеля. Квартира арестована решением Киевского районного суда Одессы в апреле 2024 года с целью сохранения вещественных доказательств в уголовном производстве и предотвращения вывода активов за пределы страны.
Уточняется, что расследование проводится по ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя и т.д.).
Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны Российской Федерации Михаиле Дмитриеве. Сейчас он - действующий член совета директоров промышленной компании РФ АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", государственный советник Министерства обороны РФ 1-го класса, который добавлен в санкционный список Украины в связи с поддержкой вооруженной агрессии РФ.
Элитное имущество россиян за рубежом
Напомним, известные пропагандисты Российской Федерации, которые называют себя патриотами России, владеют безумно дорогой недвижимостью на родине и за рубежом. Так, в расследовании "Можем объяснить" отмечается, что 10 известных телепропагандистов владеют недвижимостью на 2,5 млрд рублей. Среди них - "любимая ведущая Путина" - так называют бессменную ведущую программы "Время" 58-летнюю Екатерину Андрееву. Она одобрила нападение России на Украину, выступала за повышение пенсионного возраста, а также критиковала несогласованные митинги в РФ, игнорируя надуманные поводы этих запретов.
У телеведущего Владимира Соловьева - "домики" в Италии, несколько гигантских квартир в Москве, 600-метровой дом в элитной подмосковной деревне Переделки (такой особняк может стоить до 500 млн рублей), 3-этажная дача в поселке "Мичуринец". По данным расследователей, жена пропагандиста - Эльга Сепп - также владеет 84-метровой квартирой и тому подобное.