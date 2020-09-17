В городе Раздельная Одесской области в школе на перемене произошла драка с участием двух девочек-подростков и матери одной из них.
Как сообщили в Раздельнянском отделе полиции, инцидент произошел 16 сентября во время перемены.
По предварительной информации, конфликт между ученицами, 2005 и 2006 г. р., возник из-за якобы распространения сплетен в социальных сетях. Ссора переросла в драку, в которую вмешалась мать одной из участниц. Она пришла в школу за дочерью и стала случайным свидетелем происшествия. В частности, по предварительным данным, женщина стала участницей драки.
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Сейчас обе стороны обратились в полицию с соответствующими заявлениями.
В настоящее время в школе работают инспекторы ювенальной превенции. После выяснения всех обстоятельств происшествия будет дана правовая квалификация действиям каждому из участников инцидента.
Как подчеркнули в полиции, любые конфликтные ситуации, возникающие между несовершеннолетними, необходимо решать, не прибегая к насилию. Случившееся может повлечь административную и уголовную ответственность.
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