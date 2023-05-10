Речь идет о Виталии Нахлупине, который вместе с другими депутатами после захвата россиянами Крыма проголосовал за принятие ряда незаконных постановлений.

В Украине к 12 годам лишения свободы заочно приговорен депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым VI созыва, который после оккупации полуострова перешел на сторону россиян.

Как сообщает прокуратура АРК и города Севастополя, депутат признан виновным в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

По данным источника УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о Виталии Германовиче Нахлупине, который вместе с другими депутатами после захвата россиянами Крыма проголосовал за принятие ряда незаконных постановлений.

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В прокуратуре отметили, что речь идет о решении о проведении "общекрымского референдума", который должен был показать картинку" свободного волеизъявления крымчан", и принятии постановления" о декларации о независимости АР Крым и г. Севастополя", которая предусматривала"вхождение Крыма в состав РФ".

"Вопреки постановлению Верховной Рады Украины, которым их полномочия были прекращены, бывшие депутаты также проголосовали за принятие постановления о "независимости Крыма" и "правопреемстве Республики Крым", - добавили в ведомстве.

Оккупация Россией Крыма - как это было

Российская спецоперация по захвату украинского полуострова началась 20 февраля 2014 года постепенным вводом войск и техники РФ в Крым.

Начальным пунктом оккупации стал Севастополь, потому что в этом городе базировался штаб Черноморского флота России, большинство его кораблей и личный состав.

В ночь с 26 на 27 февраля "зеленые человечки" - российские военные в форме без опознавательных знаков - захватили здания Верховной Рады и Совета министров АРК в Симферополе.

В тот же день крымские парламентарии отправили правительство Крыма в отставку и в нарушение украинского законодательства назначили Сергея Аксенова председателем Совета министров.

В то же время часть депутатов крымского парламента приняли нелегитимное постановление об организации и проведении "референдума" о статусе Крыма.

Незаконный и заранее сфальсифицированный псевдореферендум состоялся 16 марта.

Со времени оккупации российские захватчики ведут политику преследования против активного и проукраинского населения полуострова, незаконно задерживая, пытая и приговаривая людей к заключению. В частности, наибольшему давлению подвергаются крымские татары.

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