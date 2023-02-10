В последнее время он имел многочисленные проблемы со здоровьем, однако должной помощи ему не оказывали.

В одном из российских следственных изоляторов в Новочеркарске в Ростовской области скончался крымский политзаключенный Джемиль Гафаров. Как проинформировал глава Меджлиса Рефат Чубаров, осужденный отошел в вечность на 61-м году жизни.

Почти месяц назад, 13-го января, общественное объединение "Крымская солидарность" сообщало, что состояние Гафарова резко ухудшилось. Политзаключенный еще в 2017-м году, до открытия против него уголовного дела, перенес инфаркт миокарда. После этого ему была диагностирована еще и почечная недостаточность. Должного лечения – например, диализа почек – в СИЗО крымчанину не предоставляли.

От Российской Федеральной службы исполнения наказаний общественность все еще не получила официальных комментариев о смерти политзаключенного.

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Джемиль Гафаров был задержан ФСБ в марте 2019-го года после обысков в домах крымскотатарских активистов. Он стал одним из 24-х человек, кого силовые структуры РФ тогда упекли в СИЗО.

Приговор Гафарову, а также еще другим крымским татарам вынесли 11 января этого года. Их приговорили к 13 годам лишения свободы за "дело крымских мусульман". Джемиля также обвинили в причастности к деятельности организации "Хизб ут-Тахрир", которую в 2003-м году Россия признала террористической.

Крымские татары и Украина

В январе глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил о двух тенденциях действий жителей Крыма во время оккупации полуострова Россией.

В то же время на "Крымском саммите" в октябре было обращено внимание на то, что РФ возобновила массовую практику насильственных исчезновений тех, кто не подчиняется захватчикам.

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