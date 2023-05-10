Среди прочего на карте обозначены полигоны, склады оружиz и военные аэродромы россиян на оккупированном полуострове.

В сети появилась интерактивная карта Крыма, с указанием, где Россия прячет военные объекты. Журналисты Крым.Реалии обозначили на ней 223 действующих, временных и законсервированных военных объекта РФ в 10 категориях с геолокациями.

На карте отмечены военные аэродромы с инфраструктурой, пункты и места базирования кораблей, судов и катеров, доки, арсеналы, склады вооружений, продуктов и ГСМ, военные городки, воинские части, казармы, штабы и пункты управления, парки военной техники и места дежурства средств ПВО, полигоны и учебные центры, а также некоторые предприятия военно-промышленного комплекса.

Авторы карты утверждают, что она поможет людям оценить уровень милитаризации Крымского полуострова и предупредить о возможных опасностях, связанных с этими объектами.

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Ситуация в Крыму - что известно

Офицер ВСУ и политолог Тарас Березовец прогнозирует, что враг сбежит из Крыма, как только украинские военные зайдут в первые населенные пункты на севере полуострова. При этом, по его мнению, освобождение Крыма не будет быстрым, ведь Россия выстроила там хорошую оборону.

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, уровень тревожности во временно оккупированном Крыму довольно высокий. Россияне постепенно пакуют "чемоданы".

В ОП заявили, что после освобождения Крыма у него, вероятнее всего, отберут автономный статус.

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