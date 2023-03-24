Очевидно, крымская ЧВК-совместный проект гауляйтера и "повара Путина".

Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов создал на полуострове собственную ЧВК, которой командует один из топ-"вагнеровцев".

Как сообщает проект "Важные истории", сейчас Аксенов один из ближайших союзников главаря "Вагнера" Евгения Пригожина. Вероятно, так называемая крымская ЧВК - совместный проект Пригожина и Аксенова.

О создании "нового военного подразделения" в Крыму Аксенов публично объявил в марте этого года. По данным СМИ, речь идет о частной военной компании "Конвой".

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В Telegram даже появился одноименный канал с призывами вступать в ЧВК, а также пропагандистские тексты о конспиративных теориях.

Формально "Конвой" - это военный боевой резерв (БАРС). Наемники подписывают два контракта-с ЧВК и "Минобороны". Боевикам обещают около 200 тысяч рублей зарплаты, а командованию - 300 тысяч. Кроме того, наемникам обещают землю "в Крыму или Абхазии".

Сейчас ЧВК насчитывает около 300 наемников, а позиции развернуты в Херсонской области.

"Это ЧВК Аксенова, но все командование - бывшие работники ЧВК "Вагнер". Все - давно знакомые друг другу люди", - заявил экс-наемник "Конвоя".

Работу новой ЧВК курирует правая рука Пригожина Константин Пикалов с позывным "Мазай". В частности, именно этот "вагнеровец" курирует подразделения ЧВК Пригожина в Африке.

"Мазаю" помогает Василий Ящиков, который заявляет, что его предок был "казаком и личным телохранителем императора Николая II и императрицы Марии Федоровны".

ЧВК в Крыму

Слухи о сближении Пригожина и Аксенова распространяются уже несколько месяцев. Недавно в СМИ появилась информация о том, что в Крыму оккупационные власти планируют построить базу для ЧВК "Вагнер".

Чтобы осуществить задуманное власти якобы должны выделить 500 га в одном из горных районов полуострова. Отметим, что такая площадь равна площади ориентировочно 700 футбольных полей, или пяти квадратных километров.

Как ранее сообщал УНИАН, ЧВК "Вагнер" может впервые получить собственную базу на подконтрольной России территории без влияния других военных и чекистов. С другими губернаторами РФ также велись похожие разговоры, однако у них и близко нет ресурса Аксенова. Пригожину нравится, какую модель власти выстроил глава Крыма, поэтому он видит в нем хорошего союзника.

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