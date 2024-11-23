В диппредставительстве осудили "позорный срыв официального мероприятия".

Посольство Украины в Греции выразило решительный протест против "насильственных и провокационных действий", совершенных членами Коммунистической партии Греции во время мероприятия, организованного украинской общиной в муниципалитете Мандра-Идилия по случаю чествования памяти жертв Голодомора. Об этом сообщается на Facebook-странице диппредставительства.

Отмечается, что посольство "решительно осуждает этот позорный срыв официального мероприятия, посвященного событиям, которые имеют историческое и эмоциональное значение для украинского народа".

"Эти провокационные действия, которые привели к физическим нападениям, в том числе нападению на украинского дипломата с нанесением телесных повреждений, являются абсолютно неприемлемыми и являются грубым нарушением международных норм, которые защищают членов дипломатического корпуса", - говорится в заявлении.

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В посольстве призвали правоохранительные органы Греции немедленно расследовать инцидент и привлечь виновных к ответственности и подчеркнули "важность соблюдения принципов уважения, толерантности и мирного сосуществования, которые являются основами современных демократических обществ".

Нападение в Греции на участников акции к годовщине Голодомора в Украине

Как сообщал УНИАН, 23 ноября в Греции группа людей с красными флагами напала на украинцев во время церемонии почтения памяти жертв Голодомора. Инцидент произошел в городе Мандра-Идилия, где установлен памятник Тарасу Шевченко.

Во время нападения получил травмы представитель украинского посоольства.

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