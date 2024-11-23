По словам госсекретаря США, Вашингтон подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен выражает поддержку Украине в День памяти жертв голодоморов. Об этом он написал в соцсети Х.

В частности, он отметил, что искусственный сталинский голод убил миллионы украинских граждан.

"Сегодня мы вспоминаем Голодомор, преднамеренный сталинский голод, который убил миллионы украинцев. Мы подтверждаем нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, которая защищает свою свободу от агрессии России", - отметил Байден.

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День памяти жертв голодоморов

Как сообщал УНИАН, в субботу, 23 ноября, в Украине чтят память жертв голодоморов. Как известно, уже 31 страна мира признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Массовый голод 1932-33 годов затронул большинство украинских регионов. Почти в каждой семье есть старшие члены семьи, которые сохранили память о страшной трагедии. А задача современных украинцев - передать знания о Голодоморе будущим поколениям.

Президент США Джо Байден почтил память жертв Голодомора. В своем обращении он отметил важность поддержки Украины со стороны США и других стран и подчеркнул, что РФ пытается стереть Украину с карты мира.

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