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Группа дорожно-строительных компаний RDS, которая выполняет работы по реконструкции Дегтяревского путепровода, объяснила причины падения балок пролетной части и заявила, что последствия будут ликвидированы за ее счет. Об этом RDS сообщила на своей странице в Facebook.

"Во время выполнении монтажа 7-й балки в проектное положение она потеряла свою устойчивость. При падении была задета часть уже смонтированной конструкции, что привело также к нарушению ее устойчивости и падению других 6 балок пролетного строения. Учитывая сложившуюся ситуацию, устранение всех недостатков будет осуществляться за счет группы компаний RDS. Подчеркиваем, что ответственным за выполнение работ на объекте является группа компаний RDS", - сообщила компания.

Исполнитель работ отметил, что ущерб городскому бюджету не нанесен. Стоимость реконструкции не увеличится. Однако срок выполнения ремонтных работ может увеличиться.

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"Работы выполнялись согласно графику, однако из-за необходимости устранения недостатков срок ввода в эксплуатацию развязки увеличится на более поздние сроки", - говорится в сообщении.