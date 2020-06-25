В Кировоградской области железнодорожный вагон переехал ребенка

Мальчик 2010 года рождения остался без ног. Его состояние тяжелое.

В Кировоградской области на станции Знаменка во время роспуска вагонов с сортировочной горки на служебном переходе был травмирован 10-летний мальчик.

Читайте такжеИзбил и выбросил из окна: в Киеве изверг едва не убил 6-летнего крестника (фото)

Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Одесской железной дороги".

Как сообщается, не убедившись в отсутствии подвижного состава, при исправно действующей сигнализации мальчик переходил через пути, держа в руках велосипед.

Предварительно известно, что вместе с ним находилось еще двое друзей, все они решили сократить путь, воспользовавшись служебным переходом, а не пойти пешеходным мостом, расположенным неподалеку. Приятели, которые были вместе с мальчиком, успели отбежать на безопасное расстояние.

Сообщается, что в результате наезда у ребенка ампутированы обе ноги выше колен. Каретой скорой помощи мальчика доставили в детскую областную больницу города Кропивницкий. На данное время состояние пострадавшего – тяжелое.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram