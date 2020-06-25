В Кировоградской области железнодорожный вагон переехал ребенка
В Кировоградской области на станции Знаменка во время роспуска вагонов с сортировочной горки на служебном переходе был травмирован 10-летний мальчик.
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Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала "Одесской железной дороги".
Как сообщается, не убедившись в отсутствии подвижного состава, при исправно действующей сигнализации мальчик переходил через пути, держа в руках велосипед.
Предварительно известно, что вместе с ним находилось еще двое друзей, все они решили сократить путь, воспользовавшись служебным переходом, а не пойти пешеходным мостом, расположенным неподалеку. Приятели, которые были вместе с мальчиком, успели отбежать на безопасное расстояние.
Сообщается, что в результате наезда у ребенка ампутированы обе ноги выше колен. Каретой скорой помощи мальчика доставили в детскую областную больницу города Кропивницкий. На данное время состояние пострадавшего – тяжелое.
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