Также заместитель начальника отдела Главного управления Нацполиции в Киеве продавал данные о телефонных соединениях абонентов мобильной связи.

Правоохранители разоблачили чиновника столичного главка полиции, который организовывал незаконную слежку за гражданами и их прослушку.

Об этом информирует пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, о подозрении сообщили заместителю начальника одного из отделов Главного управления Нацполиции в Киеве, который за денежное вознаграждение предоставлял посторонним лицам информацию о телефонных соединениях абонентов мобильной связи, организовывал визуальное наблюдение за гражданами и их прослушку.

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По данным следствия, подозреваемый, вступив в сговор с сотрудниками, которые осуществляют оперативно-технические мероприятия в органах и подразделениях Национальной полиции, за вознаграждение в размере 300 долларов предоставлял посторонним лицам информацию о телефонных соединениях отдельных абонентских номеров и их перемещения.

Также подозреваемый организовывал незаконную слежку за гражданами и их прослушку. Стоимость услуг по осуществлению слежки за лицом и снятия информации с электронных коммуникационных сетей (прослушивания) составляла 500 долларов за сутки. Всего правоохранители задокументировали получение подозреваемым неправомерной выгоды на сумму более 6 тыс. долларов.

Действия правоохранителя квалифицировалипо ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом), 163 (разглашение тайны усыновления (удочерения) и 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжаются неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, в том числе среди правоохранителей, которые к ней причастны.

Ранее УНИАН уже сообщал, что экс-чиновника МИД подозревают в служебной халатности, убытки от его действий составили более 3 миллионов гривень.

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