Инцидент произошел по улице Садовой в Дарницком районе столицы.

В Киеве в одном из частных дворов произошел обвал грунта.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.

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Инцидент произошел по улице Садовой в Дарницком районе столицы. В результате обвала грунта погиб мужчина.

"К месту вызова были направлены спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, погибший копал колодец во дворе. На глубине около 4 метров его засыпало землей.

"Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - уточнили спасатели.

Тело погибшего передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.

Во время спасательной операции было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений ГСЧС.

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Автор: Елена Коваленко