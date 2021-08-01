В Киеве в одном из частных дворов произошел обвал грунта.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Киеве.
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Инцидент произошел по улице Садовой в Дарницком районе столицы. В результате обвала грунта погиб мужчина.
"К месту вызова были направлены спасатели 15-й Государственной пожарно-спасательной части и аварийно-спасательного отряда специального назначения", - говорится в сообщении.
По информации спасателей, погибший копал колодец во дворе. На глубине около 4 метров его засыпало землей.
"Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью", - уточнили спасатели.
Тело погибшего передали следственно-оперативной группе для выяснения обстоятельств трагического случая.
Во время спасательной операции было задействовано 2 единицы техники и 10 человек личного состава подразделений ГСЧС.
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