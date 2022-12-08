Его обвиняют в создании преступной организации, которая контролировала должностных лиц Одесского горсовета.

Одесский бизнесмен Борис Кауфман вышел из СИЗО под залог в 129 миллионов гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его адвоката. Залог внесли в день ареста. Сейчас он находится в Киеве.

Ему запрещено отлучаться из Киева и Одессы без разрешения. Также Кауфман обязан сообщать об изменении своего места жительства или работы, сдать на хранение загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

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Адвокат заявил журналистам, что на сегодняшний день у них есть только сообщения о подозрении от НАБУ, в которых "не описаны преступления и факты нарушений", а к трем вероятным эпизодам "Кауфман не имеет никакого отношения".

Дело Кауфмана: что известно

Напомним, 5 декабря сообщалось о проведении обысков в мэрии Одессы.

Правоохранители задержали участников преступной организации, которая взяла под контроль Одесский горсовет и бюджет города.

Сообщалось, что среди фигурантов – одесский бизнесмен, бывший депутат Одесского горсовета, мажоритарный владелец табачного гиганта TEDIS Ukraine и бенефициар группы Vertex United Борис Кауфман, его бизнес-партнер Александр Грановский и еще один человек.

7 декабря Высший антикоррупционный суд арестовал Кауфмана с возможностью внесения залога в размере 129 миллионов гривен.

По данным следствия, он является соорганизатором преступной организации, которая держала на контроле должностных лиц Одесского городского совета, бюджетные расходы города, деятельность местных коммунальных предприятий и совершала другие коррупционные преступления.

На следующий день ВАКС арестовал Грановского. Он может выйти, если внесет залог в размере 124 миллионов гривен.

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