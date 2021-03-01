За незаконный секс-бизнес сообщницам грозит до семи лет тюрьмы.

В Киеве правоохранители задержали двух женщин, подозреваемых в организации незаконного бизнеса по оказанию секс-услуг.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По данным следствия, одна из женщин — 42-летняя жительница Киевской области — арендовала несколько квартир в городе Киеве, а также подыскивала девушек для занятия проституцией. Другая женщина принимала заказы от клиентов и координировала оплату.

«Для реализации преступного умысла женщина сама занималась размещением рекламных объявлений об оказании интимных услуг в сети интернет, лично проводила "кастинги" и собеседования с девушками.

Также ей помогала еще одна женщина — 36-летняя жительница Киевской области, которая выполняла роль диспетчера. Она принимала звонки, получала заказы от клиентов, контролировала девушек-проституток и оплату услуг», — рассказал старший оперуполномоченный сектора отдела борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, полиции Киева Алексей Гаврилюк.

Час работы одной секс-работницы стоил клиенту 1-1,5 тыс. грн. Полученные деньги проститутки перечисляли на банковские карты организаторши, которая потом сама распределяла оплату между ними и сообщницей.

Читайте такжеВ Днепре полиция накрыла два борделя в съемных квартирах (фото)Для конспирации организаторша постоянно меняла мобильные телефоны и номера, а также адреса квартир, где устраивала бордели. Правоохранители провели обыски в домах женщин и в арендованном жилье, изъяли деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты и компьютерную технику.

Женщин задержали. Им сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) и ч. 2 ст. 302 (Создание или содержание мест разврата и сводничество) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины сообщницам грозит до семи лет лишения свободы.

Кроме того, следователи устанавливают других причастных к этому правонарушению.

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Автор: Катерина Комолова