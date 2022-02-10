Злоумышленники пытались ввезти партию электронных сигарет без марок акцизного налога Украины на более чем 16 миллионов гривень.

СБУ не допустила ввоз в Украину рекордной за последние несколько лет партии контрафактного товара через таможенную границу.

Как сообщили в пресс-центре Службы безопасности, у злоумышленников обнаружена оптовая партия электронных сигарет на более чем 16 млн грн.

Организаторы схемы пытались скрытно ввезти товары через Международный аэропорт "Борисполь". Продукцию дельцы оформляли, отмечая в соответствующих документах заведомо ложные сведения о грузе.

Распространять подакцизную продукцию планировали на украинском внутреннем рынке.

Читайте такжеОтравление и даже инвалидность: украинцев предупредили об опасных детских игрушкахВо время следственных действий на территории аэропорта "Борисполь" правоохранители обнаружили в грузе злоумышленников партию электронных сигарет без марок акцизного налога Украины весом более 7 тонн.

"Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ее организации", - отмечает СБУ.

Как сообщал УНИАН, государственный бюджет Украины в 2020 году недополучил почти 280 млрд грн из-за контрабандных потоков на таможенной границе.

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