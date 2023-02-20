По данным СМИ, террорист живет и работает в Днепре, несмотря на подозрение и следствие.

Боевик "ЛНР" Андрей Анофриев возглавляет собственное предприятие в Днепре и подписывает контракты с государственными предприятиями.

Как говорится в расследовании проекта BIHUS.Info, несмотря на подозрение и работу на оккупантов, Анофриев возглавляет "Днепровагонремстрой". В сентябре 2022 года этот завод якобы подписал контракт с госпредприятием "Украинский научно-исследовательский институт вагоностроения", а в декабре - контракт на капитальный ремонт полувагонов с госпредприятием "Восточный горно-обогатительный комбинат".

По данным следствия, Анофриев в 2014 г. организовал и возглавил собственную террористическую группу, входившую в состав так называемого "Всевеликого войска Донского". Ее считают причастной к похищению людей для получения выкупа и убийства майора СБУ Тимура Гетманського.

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В апреле 2021 года Анофриева задержали и избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Дело передали в Марковский районный суд Луганской области. Подготовительное заседание по этому делу назначили за 2 месяца до начала полномасштабного вторжения РФ.

Марковку оккупировали, поэтому суд вместе с материалами следствия оказался в оккупации. Прокуратура Луганщины пояснили, что Марковский суд должен передать материалы в Покровский суд Днепропетровской области.

Анофриев впоследствии возглавил одну из структур "Укрзализныци", баллотировался в Харьковский областной совет, при этом публиковал в фото с "ЛНР" и ездил на оккупированную территорию. По данным журналистов, боевик работает и живет в Днепре.

Коллаборанты и предатели в Украине

СБУ задержала в Одессе колаборантку, которая собирала деньги на нужды российской армии. Выяснилось также, что ее родственники в составе так называемой "ДНР" воюют против украинской армии.

А в Харьковской области разоблачили мужчину, который призвал односельчан поддерживать агрессию россиян. Он публично поддерживал российскую оккупацию Украины и одобрял действия Путина.

Также СБУ разоблачила сторонника "Новороссии", который поднимал флаг РФ над мэрией Харькова.

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