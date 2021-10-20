Правоохранителей подозревают в превышении полномочий.

Двух киевских правоохранителей подозревают в пытках задержанного. Пострадавшего били ломом.

Об этом сообщает пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, полицейские во время задержания мужчины в феврале в одном из районов Киева применили силу, которая не соответствовала сложившейся ситуации.

"Оперативные работники нанесли мужчине, который не сопротивлялся, удары металлическим ломом по голове и туловищу, в результате чего он потерял сознание. Приведя пострадавшего в сознание, оперуполномоченные продолжили наносить ему удары руками и ногами и заламывать пальцы", - говорится в сообщении.

Правоохранителей подозревают в превышении полномочий. Решается вопрос о применении мер подозреваемым.

Как ранее сообщал УНИАН, полицейские в Запорожской области пытали задержанного мужчину. Делом занялось Государственное бюро расследований. Патрульных подозревают по части 2 статьи 365 "Превышение власти и служебных полномочий, что сопровождалось насилием" Уголовного кодекса Украины. Им грозит лишение свободы на восемь лет.

Автор: Анастасия Горбачева