На Винничине утонули два семилетних мальчика

Трагедия произошла в селе Поповцы Барского района.

В Винницкой области утонули два семилетних мальчика.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Трагедия произошла в с. Поповцы Барского района.

По предварительным данным, в субботу днем дети понесли яблоки и бузину в приемный пункт, но домой не вернулись.

Сегодня утром водолазы достали тела мальчиков из водоема.

Как сообщал УНИАН, На водных объектах Украины с начала августа утонули более 100 человек.

Спасатели призывают граждан соблюдать правила безопасности на воде, ведь в большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности.

В ГСЧС напоминают, что во время отдыха у водоемов запрещено купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей; вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены; прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого; купаться в одиночку.

Также не стоит использовать для плавания доски, бревна, камеры от автошин и другие предметы, не предусмотренные для плавания.

Кроме того, запрещено плавать на плавсредствах возле пляжей и других мест, не отведенные для купания; употреблять спиртные напитки до и во время купания.

Дети должны купаться только в сопровождении взрослых.

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Автор: Виктория Токарева